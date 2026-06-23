J.P. Morgan Asset Management hat ab sofort zwei weitere aktive ETF-Strategien im Angebot: Der JPM Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JXUS) sowie der JPM Global Equity Active UCITS ETF (JGLE) sind an der Deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange sowie weiteren Börsen handelbar. Mit JXUS wächst die marktführende Palette der Research Enhanced Index (REI) ETFs auf 16 Bausteine an. JXUS investiert in globale Aktien außerhalb der USA und ermöglicht es damit, Portfolios angesichts des immer stärker wachsenden Anteils von US-Aktien in zahlreichen Indizes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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