Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht nicht davon aus, dass die Zeit der globalen Krisen bald vorbei sein wird.
"Das globale Umfeld an Krisen, an Krieg, das, was wir Ausnahmezustand nennen, wird der normale Zustand der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte bleiben", sagte der Kanzler am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. "Wir werden deshalb ganz erheblich an unserer Krisenresilienz und an unserer Reaktionsfähigkeit arbeiten müssen."
"Wir können auch nur so resilient und souverän bleiben, wenn wir hier im Inneren stark sind, wenn wir hier wachsen, wenn wir hier im Wettbewerb gewinnen", so Merz. Und am Ende müsse man die wichtigsten Versprechen erfüllen, die ein Staat geben könne: Wohlstand und Sicherheit für die Bürger.
"Das globale Umfeld an Krisen, an Krieg, das, was wir Ausnahmezustand nennen, wird der normale Zustand der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte bleiben", sagte der Kanzler am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. "Wir werden deshalb ganz erheblich an unserer Krisenresilienz und an unserer Reaktionsfähigkeit arbeiten müssen."
"Wir können auch nur so resilient und souverän bleiben, wenn wir hier im Inneren stark sind, wenn wir hier wachsen, wenn wir hier im Wettbewerb gewinnen", so Merz. Und am Ende müsse man die wichtigsten Versprechen erfüllen, die ein Staat geben könne: Wohlstand und Sicherheit für die Bürger.
© 2026 dts Nachrichtenagentur