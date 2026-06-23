München (ots) -Wer in ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews oder anderen Antwortmaschinen gefunden werden will, muss verstehen, wie Menschen wirklich fragen. Der kostenlose Prompt-O-Mat der Münchner GEO- und Online-Marketing-Agentur ROCKITdigital generiert genau diese realistischen Nutzerfragen: Zero-Shot, alltagsnah und über alle relevanten Suchmotive hinweg.Das Ende der Keyword-ListeEinzelne Suchbegriffe bzw. Keywordkombinationen sagen immer weniger etwas darüber aus, wie potenzielle Kunden suchen. Denn in der generativen Suche tippen Nutzerinnen und Nutzer keine einzelnen Begriffe mehr ein, sondern stellen der KI vollständige, teils kontextreiche Fragen, oft in ganzen Sätzen. Wer seine Inhalte weiterhin an Einzelbegriffen ausrichtet, verliert Sichtbarkeit genau dort, wo Kaufentscheidungen heute vorbereitet werden.Vom Keyword zum Prompt-UniversumDer Prompt-O-Mat erzeugt aus wenigen Angaben zu Produkt, Marke und Zielgruppe eine breite Auswahl realistischer Prompts, also der Fragen und Aufträge, die echte Interessenten einem KI-System stellen würden. Statt einer flachen Liste entsteht ein strukturiertes Prompt-Universum, das die Suchrealität deutlich genauer abbildet. Dazu gilt es lediglich, das Angebot bzw. die angedachte Suchabsicht zu beschreiben, der Prompt-O-Mat übernimmt den Rest.Sechs Dimensionen, nach denen echte Käufer fragenDie generierten Prompts lassen sich entlang typischer Suchmotive ordnen: Anwendungsfall und Kontext (zum Beispiel "Software für die Lagerverwaltung im Mittelstand", "Lösung für DSGVO-konforme Archivierung"), Eigenschaft und Spezifikation ("mit Schnittstelle zu SAP", "Edelstahl, lebensmittelecht", "mit Akku"), Anbieter und Vertrauen ("etablierter Hersteller", "mit Referenzen aus der Automobilindustrie", "am besten bewertet"), regionaler Bezug ("Anbieter in Bayern", "Lieferung in die DACH-Region", "in München"), Zielgruppe und Unternehmensgröße ("für kleine Produktionsbetriebe", "für den Mittelstand", "für Profis") sowie Problem und Engpass ("reduziert Ausschuss in der Fertigung", "verkürzt die Angebotserstellung", "verhindert Blasen beim Laufen"). So wird gut sichtbar, wie breit gestreut potenzielle Kunden KI-Systeme vom B2B-Investitionsgut bis zur Akku-Bohrmaschine bei der Hausrenovierung oder dem passenden Laufschuh wirklich befragen.Vor allem für den B2B-MittelstandDer Prompt-O-Mat richtet sich in erster Linie an mittelständische Unternehmen, bevorzugt im B2B: Softwareanbieter, produzierendes Gewerbe, Hersteller und Dienstleister, die wissen wollen, mit welchen Fragen potenzielle Kunden in KI-Systemen nach ihren Lösungen recherchieren. Denn hier schlummern viele Unternehmen im Dornröschenschlaf und erkennen nicht, wie oft schon Kauf- und Investitionsentscheidungen mithilfe der KI vorbereitet werden. Ebenso profitieren SEO- und GEO-Interessierte sowie Berater und u.a. PR-Agenturen, die Inhalte speziell für die generative Suche planen oder auch platzieren. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für Inhalte, die in KI-Antworten als Erwähnung (Mention) und/ oder zitierte Quelle (Citation) auftauchen.Prompt-O-Mat dauerhaft kostenlos nutzen: https://www.rockitdigital.de/prompt-o-mat/Pressekontakt:Ralf ZmölnigROCKITdigital GmbHSeeholzenstraße 282166 GräfelfingTelefon: +49 (0)89 12 22 30 6-12E-Mail: ralf.zmoelnig@ockitdigital.deWeb: https://www.ROCKITdigital.deOriginal-Content von: ROCKITdigital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109223/6300210