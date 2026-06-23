von pv magazine Frankreich Der europäische Markt für Heimspeicher zieht immer mehr Hersteller an. Das belegt die Einführung der neuen Marke Samduo, die jetzt in Amsterdam der europäischen Presse vorgestellt wurde. Obwohl der Name des Unternehmens auf dem Kontinent noch nicht weit verbreitet ist, handelt es sich keineswegs um einen Neuling: Samduo ist eine Tochtergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Sitz im chinesischen Shenzhen, die zunächst Batterien für andere Firmen als Eigenmarken herstellte, bevor sie ihre eigene Marke einführte. Samduo hat die Niederlande nicht zufällig als Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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