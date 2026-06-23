Die KI-gestützte Plattform GreenSketch vereint Dachanalyse, Photovoltaik-Anlagendesign, Kundengenerierung und Angebotserstellung in einem System. Zum deutschen Markteintritt hat GreenSketch das Photovoltaik-Potenzial aller 28 Millionen Eigenheim-Dächer analysiert. GreenSketch, die KI-gestützte Plattform des australischen Solardistributors OSW Group, ist nun auch in Deutschland verfügbar. Zum Marktstart präsentiert das Unternehmen den "German Rooftop Valuation Report". Diese Analyse hat alle 28 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver