Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vergleichsweise robust. Zwar belasten die negativen Vorgaben aus Asien sowie anhaltende Gewinnmitnahmen im Technologiesektor die Stimmung. Allerdings können die defensiven Schwergewichte dem Markt Halt geben. Auslöser der jüngsten Nervosität sind vor allem die zunehmenden Zweifel an den hohen Bewertungen im KI-Sektor, welche die Technologiewerte weltweit unter Druck setzten. Besonders stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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