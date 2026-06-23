Die Netflix-Aktie gehört 2026 bislang zu den schwächeren großen Technologiewerten. Trotz weiterhin solider Geschäftszahlen befindet sich der Kurs seit Monaten im Abwärtstrend. Viele Anleger stellen sich deshalb die Frage, warum die Aktie trotz steigender Umsätze und hoher Cashflows so deutlich unter Druck geraten ist. Warum die Netflix-Aktie aktuell verkauft wird Der jüngste Abverkauf bei Netflix lässt sich nur bedingt mit der operativen Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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