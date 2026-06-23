Anlässlich der Intersolar hat FranklinWH den Einstieg in den europäischen Markt angekündigt. Das Unternehmen stellt ein speziell für europäische Privathaushalte entwickeltes Energiespeichersystem vor. Der US-amerikanische Batteriespeicher-Hersteller FranklinWH will im kommenden Jahr in den europäischen Markt für Energiespeichersysteme in Privathaushalten einsteigen. Das Unternehmen stellt sein Heim-Batteriespeichersystem diese Woche auf der Intersolar Europe 2026 vor.Das FranklinWH-System integriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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