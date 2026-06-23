© Foto: dpa-BildfunkZwei Milliarden Euro Kosteneinsparungen, ein gigantisches Chemiewerk in Südchina und trotzdem: Die Baader Bank rät Anlegern, die BASF-Aktie vorerst zu meiden.Der Ludwigshafener Chemiekonzern steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Seit dem Wegfall billigen russischen Erdgases und dem Anstieg chinesischer Billigimporte in Europa um rund vierzig Prozent seit 2021 sind die Auslastungsraten in der europäischen Chemieindustrie auf unter 75 Prozent gefallen. Für BASF bedeutet das: Seit Anfang 2023 konnte das Unternehmen bei keinem einzigen Quartalsergebnis steigende Produktpreise vorweisen. Um gegenzusteuern, hat das Management Werke am Stammstandort Ludwigshafen geschlossen und Stellen …
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