© Foto: MidjourneyDer hochverschuldete Immobilienkonzern will seine Bilanz stärken und Zinskosten senken. Hierzu werden jetzt Wandelanleihen herausgegeben, was nicht gut ankommt. Nicht nur KI, auch Vonovia kämpft am Dienstag mit Problemen Nicht nur KI- und Halbleiterwerte stehen am Dienstag massiv unter Druck, nachdem es in der Nacht vor allem am japanischen sowie am südkoreanischen Aktienmarkt zu starken Gewinnmitnahmen gekommen ist, auch DAX-Mitglied Vonovia hat mit hohen Kursverlusten zu kämpfen. Angesichts eines Minus von über 17 Prozent ist das Börsenjahr für den Immobilienkonzern bislang ohnehin nicht allzu erfolgreich verlaufen - die Kombination aus steigenden Zinserwartungen und hoher Verschuldung …
Enthaltene Werte: DE0008303504,DE000LEG1110,DE000A1ML7J1,LU1673108939Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE