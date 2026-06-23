Die RCT Group hat die Gründung der RCT Space GmbH bekannt gegeben. Das neue Unternehmen mit Sitz in Konstanz entwickelt und vertreibt kristalline Silizium-Solarzellen und -module für Weltraumanwendungen. RCT Space soll die langjährige Expertise der RCT Group im Bereich terrestrischer Silizium-Photovoltaik mit einem Team vereinen, das über direkte Erfahrung mit Weltraum-Solartechnik, Satelliten-Energiesystemen und qualifikationsorientierter Produktentwicklung verfügt. RCT Space adressiert zunächst den Markt für Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO). Hintergrund sei die steigende Nachfrage durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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