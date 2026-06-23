© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall erhält einen 360-Millionen-Euro-Auftrag für 23 Bergepanzer 3 Büffel. Sie ersetzen Fahrzeuge, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat.Rheinmetall gab bekannt, einen Auftrag der deutschen Armee im Wert von 360 Millionen Euro erhalten zu haben, um seinen Bestand an gepanzerten Fahrzeugen angesichts der steigenden Nachfrage nach militärischer Ausrüstung in Europa aufzustocken. Der Auftrag umfasst 23 Bergepanzer 3 Büffel und soll die an das ukrainische Militär gespendeten Fahrzeuge ersetzen, teilte der deutsche Rüstungshersteller am Dienstag mit. Das erste Fahrzeug der Bestellung wird Ende nächsten Jahres ausgeliefert, das letzte im Sommer 2029, teilte Rheinmetall mit. "Der …Den vollständigen Artikel lesen
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