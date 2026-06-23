St. Gallen - Das Berner Belagslieferwerk Berag muss eine Busse von 1,5 Millionen Franken zahlen. Es bevorzugte seine Aktionäre mit tieferen Preisen und missbrauchte so seine Marktmacht. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Richter in St. Gallen stützen die Sicht der eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko), wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht. Die Berag habe ihre Aktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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