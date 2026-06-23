Berlin - Die Grünen sehen die Linke weiterhin als möglichen Bündnispartner für die Regierungsbildung in Berlin.



"Wir haben in Berlin einen ganz klaren Fokus: Das ist, Kai Wegner aus dem Roten Rathaus zu kriegen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, dem Fernsehsender "Welt". "Das heißt, die ideale Variante ist, dass wir stärkste Kraft werden, und dann wird es auf die Partner ankommen. Dann wird es auch auf die Linke ankommen." Die Linke müsse sich entscheiden, ob sie regierungsfähig und auch regierungswillig sei.



Diese Aussage fällt trotz des "Faschismus"-Vergleichs des neuen Linken-Chefs Luigi Pantisano. Audretsch sagte, dass letztlich die Inhalte darüber entscheiden würden, ob es zu einer Koalition mit den Linken komme. Die Linkspartei müsse in der Breite beweisen, dass sie regierungsfähig sei. "Die Inhalte müssen stimmen und da haben wir selbstverständlich Komponenten, die dabei zentral sind. Das ist zum einen, dass wir die großen Fragen der Stadt, die Mietenfrage, angehen, dass wir aber gleichzeitig auch bestimmte Haltelinien haben, zum Beispiel beim Thema Antisemitismus. Da wird es bei uns kein Wackeln geben, in keiner Weise", so der Grünen-Politiker.





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