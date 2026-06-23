Im Jahr 2025 wuchs der globale Photovoltaik-Markt um 12 Prozent an. Das ist ein deutlich geringerer Anstieg als in den Jahren zuvor. Für dieses Jahr erwartet der Bericht "Global Solar Market Outlook 2026-2030" ein Schrumpfen des Marktes um 8 Prozent. Der europäische Photovoltaik-Verband Solarpower Europe hat die Studie "Global Solar Market Outlook 2026-2030" veröffentlicht. Demnach betrug der Photovoltaik-Ausbau weltweit im Jahr 2025 rund 664 GW an Solar-Leistung. Laut Solarpower Europe ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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