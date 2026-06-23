Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nicht an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Danzig teilnehmen. Die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko teilte am Dienstag in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation anführen werde.
Die Konferenz, die erstmals in Polen stattfindet, gilt als eine der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine. Swyrydenko erklärte, dass das Team der Ukraine klare Aufgaben habe, um konkrete Vereinbarungen zu erreichen, die die Verteidigungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Ukraine stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Partnern ausbauen sollen.
Die Absage Selenskyjs erfolgt vor dem Hintergrund eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern sind besonders angespannt, nachdem Selenskyj eine ukrainische Militäreinheit nach der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) benannt hatte, die Polen für die Tötung von Zehntausenden Polen während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich macht. Diese Entscheidung führte zu weitreichender Kritik in Polen, und der polnische Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den Orden des Weißen Adlers, was in der Ukraine Empörung auslöste.
Die Konferenz, die erstmals in Polen stattfindet, gilt als eine der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine. Swyrydenko erklärte, dass das Team der Ukraine klare Aufgaben habe, um konkrete Vereinbarungen zu erreichen, die die Verteidigungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Ukraine stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Partnern ausbauen sollen.
Die Absage Selenskyjs erfolgt vor dem Hintergrund eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern sind besonders angespannt, nachdem Selenskyj eine ukrainische Militäreinheit nach der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) benannt hatte, die Polen für die Tötung von Zehntausenden Polen während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich macht. Diese Entscheidung führte zu weitreichender Kritik in Polen, und der polnische Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den Orden des Weißen Adlers, was in der Ukraine Empörung auslöste.
© 2026 dts Nachrichtenagentur