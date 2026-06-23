Die weltweiten Lieferungen von Photovoltaik-Modulen haben sich 2025 mit rund 706 Gigawatt auf dem Rekordniveau des Vorjahres stabilisiert. Das geht aus der 17. Ausgabe der International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) hervor, die auf Angaben von 38 Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der Photovoltaik-Wertschöpfungskette basiert. Nach den starken Preisrückgängen in den Jahren 2023 und 2024 stieg demnach der durchschnittliche Spotmarktpreis für kristalline Siliziummodule bis Ende 2025 gegenüber dem Vorjahresende um rund neun Prozent. Langfristig bestätigt die ITRPV jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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