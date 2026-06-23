Bachenbülach - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, präsentiert eine Lösung, mit der sich der JUICE BOOSTER 2 für die Anforderungen des § 14a des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausrüsten lässt. Dadurch können Nutzer:innen künftig von reduzierten Netzentgelten profitieren. Mit der Neuregelung von §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) schafft der Gesetzgeber die Voraussetzungen, um die wachsende Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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