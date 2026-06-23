Die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) hat zwölf neue Elektrobusse von MAN in Empfang genommen. Mit den neuen Einheiten des Modells Lion's City 18 E wächst die E-Bus-Flotte der RSV auf nun insgesamt 26 Fahrzeuge. "Das 'saubere Dutzend' elektrisiert die Stadt", schlagzeilt die Pressemitteilung des Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) in Anspielung auf den Filmklassiker "Das dreckige Dutzend". Damit ist klar: Mit der Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net