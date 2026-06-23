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Vancouver, BC / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB: 8H5) ("Wedgemount" oder das "Unternehmen") freut sich, einen aktuellen operativen Überblick über sein laufendes Programm zur Steigerung der Öl- und Gasförderung im westlichen Zentral-Texas zu geben.

Update zur Förderung

In den vergangenen drei Wochen ist die Gesamtförderleistung um 62 % auf durchschnittlich 203 BOEPD gestiegen (Durchschnitt der letzten sieben Tage). Der aktuelle Fördermix setzt sich zu rund 60 % aus Leichtöl und zu 40 % aus Erdgas und Kondensat zusammen. Dieser beachtliche Anstieg ist trotz der Rekordniederschläge und der jüngsten Sturzfluten in unmittelbarer Nähe zu den Betriebsstätten von Wedgemount zu verzeichnen.

Bohrung D-29

Besonders hervorzuheben ist die Steigerung der Förderleistung bei der Bohrung D-29, die in den letzten neun Tagen durchschnittlich 34,2 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD) lieferte, davon 27 Barrel Leichtöl pro Tag (bbl/d). Diese hervorragenden Förderraten wurden erzielt, obwohl das Unternehmen an dieser Bohrung weder Aufwältigungsarbeiten noch eine größere Stimulation mit chemischen Zusätzen durchgeführt hat. Die Bohrung D-29 war sechs Jahre lang nicht produktiv, bevor sie Mitte Juni von Wedgemount wieder in Betrieb genommen wurde. Das Unternehmen ist optimistisch, dass die Förderleistung der Bohrung D-29 nach vollständiger Optimierung auf dem aktuellen Niveau oder sogar darüber gehalten werden kann.

Kommentar der Unternehmensführung

CEO Mark Vanry erklärt: "Die ersten Ergebnisse der Bohrungen seit unserer Finanzierungsrunde im Frühjahr und insbesondere die bemerkenswerte Leistung unserer Bohrung D-29, deren Fördermenge unsere Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen hat, stimmen uns sehr zuversichtlich. Auf den unmittelbar an die Bohrung D-29 angrenzenden Konzessionsflächen befinden sich acht weitere stillgelegte Bohrungen. Wir hoffen daher auch dort auf ähnlich positive Ergebnisse, sobald diese wieder in Betrieb genommen werden. Insgesamt betrachtet, liegen wir seit unserer Finanzierungsrunde im April nach wie vor leicht über unseren internen Förderprognosen."

Betriebliche Schwerpunkte in nächster Zeit

Wie bereits bekannt gegeben, wird sich das operative Team in unserem 22.000 Acres großen Konzessionsgebiet auf Verbesserungen an Oberflächenanlagen und im Untergrund konzentrieren, um die Förderleistung, den Absatz und die Reservenausbeute zu steigern. Außerdem wird Wedgemount einen Erschließungsplan auf den Weg bringen, in dem es vor allem um bislang nicht erschlossene ergiebige Zonen und um die Priorisierung zukünftiger Bohrplätze auf den ausgedehnten Konzessionsflächen des Unternehmens geht. Bei den kurzfristigen Initiativen im Juni und Juli wird nach wie vor der Fokus auf die Aufnahme des Förderbetriebs in weiteren Bohrlöchern gelegt. Zu den geplanten Arbeiten zählen:

- Austausch und Reparatur der Pumpen

- Chemische Reinigung der Bohrlöcher

- Austausch veralteter elektrischer Komponenten

- Weitere Arbeiten an den Injektionsbohrungen

- Instandsetzung von Straßen aufgrund von Hochwasserschäden

Zukünftige Erschließungsaktivitäten

Nach Optimierung der bestehenden vertikalen Förderbohrungen verbleibt dem Unternehmen noch beachtliches Wachstumspotenzial in den übrigen Wedgemount-Konzessionen. Zieht man den genehmigten Bohrlochabstand von 40 Acres in Betracht, so ergibt sich laut Schätzung ein Bestand von mehr als 500 Bohrplätzen.

Über Wedgemount Resources Corp.

Wedgemount Resources ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Ziel es ist, durch Übernahmen sowie Erschließungs- und Förderaktivitäten in Energieprojekten im Süden der Vereinigten Staaten einen größtmöglichen Shareholder Value zu erzielen.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

Hinweis für Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens. Die Wörter "könnte", "würde", "kann", "wird", "beabsichtigen", "planen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören: acht weitere inaktive Bohrlöcher, bei denen ähnliche Ergebnisse wie bei D-29 erwartet werden; die Fortsetzung der Inbetriebnahme weiterer Bohrlöcher durch das Betriebsteam einschließlich der damit verbundenen Arbeiten; die Absicht, einen Erschließungsplan auf den Weg zu bringen, der sich auf bisher nicht erschlossene ergiebige Zonen konzentriert und künftige Bohrstandorte priorisiert; es wird erwartet, dass über den Rest der Pachtgebiete von Wedgemount hinweg ein erhebliches Wachstumspotenzial bestehen bleibt; sowie die Tatsache, dass die Gesamtproduktion nach einer Optimierung durch chemische Behandlungen, zusätzliche Aufwältigungsarbeiten und verbesserte Oberflächenanlagen höher ausfallen könnte. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für künftige Geschäftstätigkeiten darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, und dass die künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren - einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und anderen Ressourcen, die für die Durchführung von Explorations- oder Erschließungsprogrammen erforderlich sind, den Erfolg der Explorationsbemühungen des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage - erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden; daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung dieser Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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