2662 Aussteller nehmen an der Münchener Messe The smarter E Europe 2026 teil. Im letzten Jahr waren es mit rund 2700 zwar etwas mehr, trotzdem sind die 19 Hallen der Messe München komplett ausgebucht. Die 206. 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind belegt, wie Markus Elsässer, Geschäftsführer des Veranstalters Solar Promotion zufrieden feststellt. Sein Unternehmen ist gemeinsam mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe für die Veranstaltung verantwortlich und hat sie in diesem Jahr noch mehr als sonst unter das Zeichen der Komplettversorgung mit erneuerbaren Energien gestellt: "Das ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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