Die AMD-Aktie steht wie viele andere Chipwerte heute vorbörslich unter deutlichem Kursdruck und verliert aktuell um mehr als 6%. Ungeachtet der kurzfristigen Schwäche könnte sich für den Konzern jedoch eine Entwicklung abzeichnen, die das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens erheblich vergrößert. Der KI-Boom wurde bislang vor allem mit Grafikprozessoren, Speicherlösungen und Netzwerktechnik in Verbindung gebracht. Server-Prozessoren spielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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