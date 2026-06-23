Tesla meldet sich in Europa mit starkem Wachstum zurück. Doch BYD legt noch stärker zu und zieht beim Marktanteil vorbei. Der Kampf um den Elektroauto-Markt geht in die nächste Runde. Der Automarkt in der Europäischen Union bleibt auf Erholungskurs. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen im Mai 2026 um 3,2 Prozent auf 955.013 Fahrzeuge. Damit wuchs der Markt den vierten Monat in Folge. Im April hatte das Plus allerdings noch 5,1 Prozent betragen. Unter den vier größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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