Die neue Z-Serie von Aiko ist für private Photovoltaik-Anlagen konzipiert. Die Photovoltaik-Module mit 500 Watt Leistung verfügen über eine homogene All-Black-Optik. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko hat auf der Intersolar Europe 2026 die neue Z-Serie vorgestellt. Diese neuen Solarmodule hat das Unternehmen für das Premium-Residential-Segment entwickelt. Die Serie soll über vier zentrale Eigenschaften verfügen: Ästhetik, Leistung, Zuverlässigkeit und Feuerbeständigkeit. Sie soll die Leistungsvorteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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