München (ots) -Niederlage mit Nachwehen für die Österreicher - 0:2 gegen Messi. Das 0:1 sorgt bei Ralf Rangnick für Unverständnis: "Ärgerlich. Auch, dass der VAR nicht den Mut hatte, wie beim Elfmeter seinem Schiedsrichter zu sagen: Geh mal raus und schau dir die Entstehung beim 1:0 an. Klares Foul an Xaver Schlager. Aber er hat leider nicht den Mut gehabt, das dem Schiedsrichter zu sagen." MagentaTV-Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich klärt im "Breakfast Club" auf: "Er hat vom vierten Offiziellen gesprochen. Der vierte Offizielle hat den optimalen Blick auf diese Foulspielsituation. Und der vierte Offizielle hat einen sogenannten Push-to-Talk-Button. Da musst du erst drücken, um dann mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Sonst hast du die ganze Zeit das Gesabbel von den Trainern auf den Ohren. Und er hatte den besten Blick." Der vierte Offizielle "wird ihm geholfen haben, wird ihm gesagt haben: Kein Foul. Dann läuft das Spiel weiter. Das kannst du als Videoassistent nicht zurückholen, weil es zu viele Fragezeichen gibt."Lob für Doppelpacker Messi gab es auch von Johannes Strate, dem Frontmann der Band "Revolverheld", der die Partie im Spezial-Stream, zusammen mit Tim Bendzko und MagentaTV-Kommentator Jan Platte kommentierte: "Der hat 75 Minuten einen Radius von 2,50 Metern und unterhält sich mehr mit den Schiedsrichtern als mit seinen Mitspielern. Und da passiert gar nichts. Und 15 Minuten total explosiv und brillant. Man denkt auch immer: Das ist heute nicht sein Spiel. Aber dieses Einschläfernde ist wirklich Wahnsinn. Und dann ist er da, schießt dreimal aufs Tor, zwei sind drin."Der Weg zum WM-Titel wird dieses Jahr erneut über Messi und die Argentinier führen - auch für das DFB-Team. In einem exklusiven Interview mit MagentaTV verriet DFB-Sportdirektor Rudi Völler, dass "um die ganz, ganz großen Ziele zu erreichen, wir sogar noch ein paar Prozent drauflegen müssen". Der Weltmeister von 1990 erklärt, warum er Julian Nagelsmann als "Idealbesetzung" in der Funktion des Bundestrainers sieht, dass er die Ticketpreis einen "Tick" zu hoch findet, die Trinkpausen für keine "sensationelle Idee" hält, wo Undav "Weltklasse" ist und wieso er seit 2001 so viel entspannter auftritt.Nachfolgend die Stimmen und Clips zum "Breakfast Club" vom Dienstagmorgen sowie ein exklusives Interview mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 17.30 Uhr mit den Vorberichten zu Portugal gegen Usbekistan. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, jetzt noch über 30 davon exklusiv.Revolverheld-Frontman Strate: "Messi hat einen Radius von 2,50 Metern"Johannes Strate, Frontmann der Band "Revolverheld", über Lionel Messi: "Ich habe das Spiel gestern kommentiert. Der hat 75 Minuten einen Radius von 2,50 Metern und unterhält sich mehr mit den Schiedsrichtern als mit seinen Mitspielern. Und da passiert gar nichts. Und 15 Minuten total explosiv und brillant. Man denkt auch immer: Das ist heute nicht sein Spiel. Aber dieses Einschläfernde ist wirklich Wahnsinn. Und dann ist er da, schießt dreimal aufs Tor, zwei sind drin." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=aGFrSnExZ0E2TUk1VTJMVGJKSndPUTVwN0J5S3BPWjBZNEgwWnRLMUdCQT0=Österreicher unglücklich mit den Unparteiischen, Ittrich erklärt'sRalf Rangnick, Trainer Österreich, ärgerte sich nach dem 0:2 gegen Argentinien über die eigene Spielweise und: " Auch, dass der VAR nicht den Mut hatte, wie beim Elfmeter seinem Schiedsrichter zu sagen: Geh mal raus und schau dir die Entstehung beim 1:0 an. Klares Foul an Xaver Schlager. Aber er hat leider nicht den Mut gehabt, das dem Schiedsrichter zu sagen. Aber insgesamt war das ein guter Auftritt von uns. Wir hätten mehr als ein 2:0 verdient gehabt. Mit dem 1:0 hätten wir besser leben können. Jetzt schauen wir, wie das Spiel heute Abend (zwischen Algerien und Jordanien, d. Red.) ausgeht. Im letzten Spiel brauchen wir auf jeden Fall noch einen Punkt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnBGNHNpR3FNTUNqM2tTNDRNbndob2tzUEF0eUtoRGcvRnRjR0tQYzZ5Zz0=Patrick Ittrich, MagentaTV-Schiedsrichterexperte, über Ralf Rangnicks Aussage, der Videoassistent hätte nicht den Mut gehabt, vor dem 1:0 einzugreifen: "Er hat vom vierten Offiziellen gesprochen. Der vierte Offizielle hat den optimalen Blick auf diese Foulspielsituation. Und der vierte Offizielle hat einen sogenannten Push-to-Talk-Button. Da musst du erst drücken, um dann mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Sonst hast du die ganze Zeit das Gesabbel von den Trainern auf den Ohren. Und er hatte den besten Blick. Erstmal die Foulspielszene an sich: Das ist für mich auch mehr Foul als kein Foul. Aber wenn du hier weiterlaufen lässt, weil man sieht, dass auch der Ball gespielt wird. Das ist eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters. Das ist eigentlich toter Raum. Wenn er den weggenommen hätte, hätte man sagen können: Okay, hier haben wir jetzt ein Foulspiel. Es wäre nichts passiert. Murphy's Law. Danach passiert immer Tor. Man sieht: Er geht von hinten rein, aber er trifft auch da den Ball. Der vierte Offizielle sieht's, hat die Hand rechts am Button, drückt drauf und wird dem Schiedsrichter signalisiert haben: Für mich kein Foulspiel. Ralf Rangnick kann das gar nicht erkennen, ob er was sagt oder nicht sagt, weil er 12 Meter rechts weg ist. Der wird ihm geholfen haben, wird ihm gesagt haben: Kein Foul. Dann läuft das Spiel weiter." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=QW9YZmYwaS9kOWRYWGllOVNLK3hZOHNWQXhEeTMwa3JHYjdldTdIYWRGND0="Er ist die Idealbesetzung auf dieser Position": Völler mit viel Lob für Nagelsmann, Undavs "Weltklasse", Ticketpreise bei der WM:Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, im Interview mit Thomas Wagner, DFB-Moderator bei MagentaTV...über die Verletzung von Nico Schlotterbeck: "Es ist leider so, dass er länger, sehr lange ausfällt und leider nicht mehr spielt. Das ist tragisch für den Jungen. Für uns natürlich auch, weil er uns mit seinem exzellenten linken Füßchen fehlen wird, mit seinem Spielaufbau, aber auch als Typ. Aber wir haben das gestern noch besprochen, auch mit den Trainern zusammen, auch mit der Mannschaft. Er wird vorerst bei uns bleiben. Er wird die Mannschaft unterstützen. Das spricht für unseren Teamgeist. Dankeschön auch an Borussia Dortmund."...über Deniz Undav: "Er wird mit Gerd Müller durch das 2:1 verglichen, was auch richtig ist. Bei Gerd Müller und auch bei Deniz wurde früher behauptet, dass er Dinge macht, ohne groß zu überlegen. Dass er einfach den Kopf ein bisschen ausschaltet. Natürlich brauchst du Instinkt. Das habe ich auch gehabt. Aber da ist natürlich auch viel Überlegen dabei, auch bei dem 1:1, das einfach aussah. Aber auch da: Diese Wege zu gehen. Wo könnte wahrscheinlich der Ball hinkommen? Bei einer Flanke: Was macht mein Gegenspieler? Das hat er unglaublich gut drauf. Diese Überlegung, auch mitzudenken, wo der Ball hinkommen könnte, das ist eine große Qualität von ihm, als typischer Mittelstürmer. Aber auch als Aufleger. Er legt auch unglaublich gerne die Bälle auf. Er ist nicht egoistisch. Und beim Zweiten: Das war Weltklasse gemacht. Natürlich mit einem überragenden Pass von Felix Nmecha, der die Lücke gesehen hat. Vielleicht sogar einen Tick zu fest, wenn man ehrlich ist. Und das hat Deniz, wie er den Ball annimmt. Das ist eine Qualität eines jeden Fußballers. Das sollte eigentlich jeder haben, hat aber nicht jeder. Ballan- und -mitnahme in hoher Geschwindigkeit. Das ist das, was einen überragenden Fußballer ausmacht und vor allen Dingen auch Stürmer. Das hat er in dem Moment gemacht. Das war absolute Weltklasse."Trinkpausen?! "Kann nicht sagen, das ist eine sensationelle Idee"...über die Trinkpausen: "Ich kann natürlich nicht sagen, das ist eine sensationelle Idee. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln. In einigen Stadien gibt es Buhrufe, wenn diese Trinkpause kommt. Ich glaube, so wie wir es in Europa und in Deutschland bei den ganz heißen Spielen machen, war es eigentlich auch gemeint, dass der Schiedsrichter entscheidet, ob es eine Trinkpause gibt oder nicht. Das wäre die bessere Lösung gewesen. Aber auch da will ich gar nicht groß rummeckern. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Das wird auch bis zum Ende so sein. Hin und wieder wird es ein paar Buhrufe geben. Der ein oder andere wird darüber schmunzeln und dann ist es so."Ticketpreise?! "Alles ist einen Tick zu teuer!"...über die Kritik, vor allem von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, an den Ticketpreisen: "Da steht er ja nicht alleine da. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass das alles einen Tick zu teuer ist und wir das nicht gewohnt sind, in Deutschland sowieso nicht. In anderen Ländern sind die Ticketpreise auch sehr hoch. Da sind wir in Deutschland auch ein bisschen verwöhnt. Aber ich verstehe das natürlich. Das ist definitiv zu hoch. Vor allen Dingen, wenn man das Gesamtpaket betrachtet. Das ist für Deutsche und Europäer, die hier rüber fliegen müssen, sich ein Hotel leisten müssen und dann noch der Ticketpreis. Das Paket ist schon enorm. Deshalb bin ich bei allem trotzdem noch so froh, dass wir relativ viele deutsche Anhänger hier haben, dass sie diese Preise auf sich genommen haben, auch diese Umstände, die hier sind und dass wir so unterstützt werden."...zu Julian Nagelsmann: "Ich kann es immer nur wiederholen und das ist auch nicht einfach so dahergesagt, aufgesetzt oder dass ich das sagen muss: Er ist einfach die Idealbesetzung auf dieser Position, der natürlich ab und zu mal durch seine Art polarisiert. Das weiß ich auch, bevor die WM begonnen hat. Das kommt auch durch das ein oder andere Interview. Aber ist auch ein total ehrlicher Mensch und kommt geradeaus rüber, auch mit den Spielern. Das kommt manchmal medial nicht immer ganz so gut an. Aber er ist auch ein außergewöhnlicher Trainer. Und das erlebe ich jeden Tag, wie er mit den Spielern umgeht, bei Mannschaftssitzungen, jetzt auch bei Auswechslungen mittlerweile. Das macht er auch top. Das war auch so ein bisschen der Schlüssel beim Sieg. Er hat sich auch in diesen 3 Jahren entwickelt. Ich bin froh, dass wir ihn damals geholt haben, dass er bei uns ist, dass wir hoffentlich eine gute WM spielen und dann auch die nächsten 2 Jahre, länger sollte man im Leben nie planen. Wir haben eine Europameisterschaft in Großbritannien, auch wenn die noch weit weg ist. Was er dann macht, er ist ja noch jung. Ob er nochmal einen großen Verein trainieren will. Das wird man dann sehen. Aber ich freue mich, die Tage mit ihm zusammen, mit seinem gesamten Trainerteam, mit allen. Und dann auch auf die nächsten 2 Jahre bis zur Europameisterschaft. Freue ich mich auch.""Was Leidenschaft, Teamspirit und Kampf angeht, macht uns keiner was vor"...was für eine sehr erfolgreiche WM passieren muss: "Wir wissen, wenn es in die K.O.-Runde geht, müssen alle liefern. Was Leidenschaft, Teamspirit und Kampf angeht, macht uns keiner was vor. Das haben wir auch gegen die Elfenbeinküste gezeigt. Aber sicherlich, um die ganz, ganz großen Ziele zu erreichen, müssen wir sogar noch ein paar Prozent drauflegen."Rudi Völler redet auch über seine größte Drucksituation als Trainer, als sich Deutschland in den WM-Playoffs 2001 gegen die Ukraine duchsetzte - seit dem sieht er vieles entspannter: "Ich finde, Trainer haben in diesem Geschäft sowieso immer den größten Druck. Natürlich ist es auch eine gewisse Erfahrung. Aber wenn du das mitgemacht hast, was ich mitgemacht habe, damals 2001, als wir im November in die Playoffs gegen die Ukraine gehen mussten, um zur WM zu fahren. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland hat sich immer für eine WM qualifiziert. Ich war der Teamchef von einer Mannschaft, die in die Playoffs musste. Das war kein Skandal. Wir sind hinter England Zweiter in der Gruppe geworden. Und dann haben wir gegen eine sehr, sehr gute ukrainische Mannschaft zu bestehen, um letztendlich zur WM zu fahren. Dann derjenige zu sein, der es geschafft hat, nicht zu einer WM zu fahren, das war schon enormer Druck. Diesen Druck gab es danach auch nie mehr. Es gab andere Drucksituationen, die auch nicht immer schön waren. Aber da erinnere ich immer noch dran. Deshalb kann ich mich da beruhigen. Es wird niemals mehr Druck für mich geben als damals 2001."Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/2EonQenL8yDsErX?dir=/&openfile=trueDie FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Dienstag, 23.06.2026ab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - Usbekistanab 18.40 Uhr: Portugal - Usbekistanab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Ghanaab 21.50 Uhr: England - GhanaMittwoch, 24.06.2026ab 00.20 Uhr: Vorberichte Panama - KroatienEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Panama - Kroatienab 03.20 Uhr: Vorberichte Kolumbien - DR Kongoab 03.50 Uhr: Kolumbien - DR Kongoab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Konferenz Gruppe Bab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe B und Einzelspiele ab 20.50 Uhr:Bosnien und Herzegowina - Katar, Schweiz - Kanadaab 23.40 Uhr: Konferenz der Gruppe C und Einzelspiele ab 23.50 Uhr:Schottland - Brasilien, Haiti - MarokkoDonnerstag, 25.06.2026ab 02.20: Vorberichte Tschechien - MexikoEXKLUSIV ab 02.40 Uhr: Konferenz der Gruppe A und Einzelspiele ab 02.50 Uhr: Tschechien - Mexiko, Südafrika - Südkoreaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 20.30 Uhr: Vorberichte Ecuador - DeutschlandEXKLUSIV ab 21.40 Uhr: Konferenz der Gruppe E und Einzelspiele ab 21.50 Uhr: Ecuador - Deutschland, Curacao - ElfenbeinküstePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6300475