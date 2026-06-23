Berlin - Die große Mehrheit der Bundesbürger zweifelt daran, dass die Bundesregierung die geplante weitreichende Rentenreform noch in diesem Sommer verabschieden wird. Das ergab eine Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv.



Nur 23 Prozent der Befragten glauben demnach, dass es der Koalition aus Union und SPD gelingen wird, eine solche Reform auf den Weg zu bringen. 74 Prozent trauen der Regierung dies hingegen nicht zu. Besonders groß ist die Skepsis in Ostdeutschland: Dort erwarten lediglich 16 Prozent eine erfolgreiche Reform, während 84 Prozent nicht daran glauben. In Westdeutschland sind 24 Prozent optimistisch und 73 Prozent skeptisch. Auch unter den Erwerbstätigen rechnen nur 21 Prozent mit einer Einigung, 77 Prozent erwarten sie nicht.



Selbst unter den Anhängern der Regierungsparteien gibt es keine optimistische Mehrheit. Von den Unions-Anhängern glauben lediglich 38 Prozent an eine erfolgreiche Reform, 58 Prozent erwarten dies nicht. Bei den SPD-Anhängern gehen 31 Prozent von einer Einigung aus, 69 Prozent sind skeptisch. Noch geringer ist das Vertrauen bei den Oppositionsanhängern: Von den Grün-Anhängern glauben 22 Prozent an eine Rentenreform in diesem Sommer, bei den Linken-Anhängern sind es 18 Prozent. Unter den AfD-Anhängern erwarten lediglich 9 Prozent einen Erfolg, 89 Prozent trauen der Regierung eine solche Reform nicht zu.



Die Daten wurden am 19. und 22. Juni 2026 erhoben. Datenbasis: 1.004 Befragte.





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