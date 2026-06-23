Senec stellt auf der EES Europe 2026 seine neue Batteriespeicher-Generation vor. Zudem rückt das Unternehmen das Gesamt-Energiesystem im Haushalt in den Fokus und hat sein Heim-Energiemanagementsystem weiterentwickelt. Der Batteriespeicher-Hersteller Senec nutzt die Fachmesse der EES Europe 2026 um neben dem neu aufgesetzten Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) PowerPilot seine erweiterten Speichersysteme Home E4 und P4 zu präsentieren. Zudem stellt das Leipziger Unternehmen zwei neue Speichersysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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