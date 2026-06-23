© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEPalantir und Zeta schließen eine KI-Partnerschaft. Die Unternehmen wollen Marketingentscheidungen in Echtzeit ermöglichen und neues Wachstum schaffen.Der Marketingtechnologie-Anbieter Zeta Global und der Datenanalyse- und KI-Spezialist Palantir Technologies gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine einheitliche Infrastruktur schaffen, die operative Unternehmensdaten, Kundendaten und Marketingprozesse miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei "Athena", die KI-gestützte Intelligenzplattform von Zeta. Die Partner wollen einen neuen Standard für datengetriebenes Marketing etablieren. Unternehmen sollen künftig in der Lage sein, auf Basis …
Enthaltene Werte: US69608A1088,US98956A1051Den vollständigen Artikel lesen
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