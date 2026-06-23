Die Unternehmen GridX und Nomos haben eine gemeinsame White-Label-Plattform für die Direktvermarktung von Strom aus Photovoltaik-Dachanlagen angekündigt. Hintergrund ist der Arbeitsentwurf für das EEG 2027, nach dem für ab dem 1. Januar 2027 installierte Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt Leistung weder eine feste Einspeisevergütung noch eine Marktprämie vorgesehen ist. Für Neuanlagen würde damit die Direktvermarktung zum zentralen Erlösmodell. Wie die beiden Unternehmen ausführten, stellt GridX die OEM-übergreifende Konnektivität und Steuerbarkeit aller dezentralen Energieanlagen im Haus sicher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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