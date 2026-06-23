Bereits 2024 hat Nissan angekündigt, ab 2026 in Europa bidirektionales Laden anzubieten. In dem französischen Automotive-Unternehmen Valeo hat Nissan nun einen passenden Partner gefunden, der bidirektionale AC-Ladestationen für Nissan-Kunden bereitstellt. Die Lösung wird aktuell auf der Power2Drive in München gezeigt. Kern der Zusammenarbeit ist ein nun unterzeichneter Vertrag zur Vermarktung einer bidirektionalen Ladestation von Valeo in Europa. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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