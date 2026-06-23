Die Hitzewelle in Zentral- und Westeuropa hat am Dienstag zu Rekordpreisen auf den kurzfristigen Strommärkten geführt. Nach einer Analyse des Marktdienstleisters Montel erreichten die Viertelstundenpreise in Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland historische Höchststände. Den höchsten Wert verzeichnete Belgien mit 1038,25 Euro pro Megawattstunde für das Lieferintervall von 20:45 bis 21:00 Uhr. In den Niederlanden stieg der Preis auf 902,47 Euro pro Megawattstunde, in der dänischen Gebotszone DK1 auf 786,83 Euro pro Megawattstunde. In Deutschland wurde mit 747,10 Euro pro Megawattstunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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