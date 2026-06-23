Die Mercedes-Benz-Aktie bleibt im Abwärtstrend gefangen. Nach dem jüngsten Kursrutsch notiert der DAX-Titel nur noch knapp oberhalb der nächsten wichtigen Unterstützungszone. Damit stellt sich weniger die Frage, ob die Aktie günstig wirkt, sondern vielmehr, ob der Stern charttechnisch überhaupt schon einen belastbaren Boden ausbilden kann. Neue Reaktionstiefs bestätigen den Trend Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hatte die fundamentale Lage zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de