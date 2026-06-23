Bei der Palantir-Aktie geht der Ausverkauf weiter. Zum Wochenauftakt verlor der einstige Highflyer-Titel fast -7% und rutschte mit 119,20 US$ auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Was steckt hinter der Kursflaute und drohen jetzt sogar noch größere Verluste? Hohe Bewertung trifft auf schwaches Marktumfeld Noch vor wenigen Monaten gehörte Palantir zu den größten Börsenlieblingen im KI-Sektor. Doch davon ist aktuell nicht mehr viel zu spüren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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