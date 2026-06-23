Die Aktie von Novo Nordisk steht nach einer längeren Schwächephase erneut im Fokus und zeigt technische Ausbruchstendenzen. Trotz operativer Herausforderungen und eines deutlichen Kursrückgangs übr das letzte Jahr sprechen mehrere Faktoren dafür, dass der dänische Pharmakonzern langfristig weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial besitzt. Starke Zahlen verdecken operative Schwächen Auf den ersten Blick präsentierte Novo Nordisk für das erste Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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