New York - Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag die New Yorker Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 2,4 Prozent auf 29.607 Punkte nach unten. Dies ist das Niveau vom 12. Juni. Zwischenzeitlich hatte das Minus 3,4 Prozent betragen. Der marktbreite S&P 500 erholte sich ebenfalls etwas und büsste zuletzt noch 0,9 Prozent auf 7.405 Punkte ein. Der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab