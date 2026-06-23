Zürich - Die Schweizer Bevölkerung gilt als vorsichtig. Doch diese Vorsicht hat ihren Preis, wie eine neue Studie von Zurich Schweiz in Zusammenarbeit mit Sotomo zeigt: «Gerade bei der Geldanlage und bei der Vorsorge kann das Streben nach Sicherheit selbst zum Risiko werden», erklärt Studienleiter Michael Hermann. Zwei von drei Personen bereuen es, in den vergangenen Jahren in mindestens einem Lebensbereich zu wenig gewagt zu haben - am häufigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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