Microsoft hat damit begonnen, das Update auf Windows 11 25H2 auf Millionen PCs von Privatanwender:innen zu installieren. Eine Möglichkeit, das Update zu umgehen, gibt es nicht. Es gilt als Vorbereitung auf Windows 11 26H2, das im Herbst 2026 kommen soll. Schon im April 2026 hatte Microsoft mitgeteilt, bald ein obligatorisches Update auf die Windows-11-Version 25H2 in Angriff zu nehmen. Bisher stand diese Upgrade-Möglichkeit Nutzer:innen der Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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