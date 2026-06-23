© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie großen Tech-Werte haben zuletzt deutlich nachgegeben. Ein prominenter Stratege sieht darin nun eine attraktive Einstiegschance für Anleger.Die jüngste Kurskorrektur der sogenannten "Magnificent Seven" könnte sich für Anleger als Chance erweisen. Zu diesem Schluss kommt Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, in einem Interview mit CNBC. Trotz der jüngsten Verluste bleibe der kurzfristige Trend am US-Aktienmarkt insgesamt positiv. Besonders die Aktien von Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon sind laut Newton auf Niveaus gefallen, die zuletzt vor rund 2 Monaten erreicht wurden. Die Phase der Underperformance wirke inzwischen weit fortgeschritten. "Es ist richtig, nach …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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