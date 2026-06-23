Global tätiges Familienunternehmen verbessert dank Navan Transparenz sowie Kostenkontrolle und entlastet Mitarbeiter

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-basierte Plattform für Buchung von Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, hat heute die Zusammenarbeit mit der Viessmann Generations Group bekannt gegeben. Es handelt sich um ein seit 109 Jahren bestehendes Familienunternehmen, das Lebensräume für kommende Generationen mitgestaltet.

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Global purpose-driven family company improves transparency, cost control and employee experience with Navan

Die Viessmann Generations Group hat 2023 Navan eingeführt. Seitdem ist die Transparenz höher, der manuelle Aufwand geringer und Mitarbeiter wurden bei der Reise- und Spesenabrechnung entlastet.

Vor der Zusammenarbeit mit Navan verwaltete die Viessmann Generations Group ihre Reise- und Spesenabrechnungen über verschiedene Tools und Arbeitsabläufe. Die Mitarbeiter mussten lange Wartezeiten beim Support in Kauf nehmen und das Finanzteam bearbeitete am Ende jedes Monats die Spesenabrechnungen manuell.

"Mit Navan haben wir den gesamten Prozess des Reise- und Spesenmanagements digitalisiert und auf einer intuitiv bedienbaren Plattform gebündelt", sagte Alexander Pöllmann, CIO bei Viessmann. "Der beste Beweis für den Erfolg: Wir erhalten so gut wie keine internen Supportanfragen mehr, weil das Tool so zuverlässig ist."

Um die Mitarbeiter noch mehr zu entlasten und den Finanzteams durch mehr Automatisierung und Transparenz die Arbeit zu erleichtern, suchte das Unternehmen nach einer besser integrierten und skalierbaren Lösung.

Die Mitarbeiter der Viessmann Generations Group verwalten ihre Buchungen und Spesen über die benutzerfreundliche mobile Oberfläche von Navan. Wegen der nahtlosen Handhabung ging der Supportaufwand bei Reisebuchungen und Spesenabrechnungen zurück.

"Um ein globales, zweckorientiertes Unternehmen wie die Viessmann Generations Group aufzubauen, brauchen die Mitarbeiter die Freiheit, zu reisen und mühelos mit Partnern in Kontakt zu treten", sagte Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, Navan. "Unsere Partnerschaft sorgt dafür, dass Reisen und Spesenabrechnung kein Problem mehr darstellen, sodass das Team vor Ort sein kann, Menschen persönlich trifft und sich auf die wichtigen Kontakte konzentriert."

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale KI-basierte Plattform für die Buchung von Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisen leicht macht. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr: Navan bietet ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Hier sehen Sie, wie Kunden profitieren und Sie erfahren mehr über die Vorteile unter: navan.com.

Über Viessmann Generations Group

Viessmann wurde 1917 gegründet und ist seit mehr als einem Jahrhundert ein führendes Industrieunternehmen im Bereich der Klimatechnologie. Im Jahr 2024 hat das Familienunternehmen seinen Geschäftsbereich für Klimatechnologie mit Carrier Global zusammengeschlossen, um eine neue transatlantische Partnerschaft von globaler Reichweite aufzubauen. Seitdem steht die Viessmann Generations Group für die Entwicklung zu einem globalen Ökosystem mit einem Ziel: die gemeinsame Gestaltung von Lebensräumen für kommende Generationen. Durch strategische Investitionen, Partnerschaften und philanthropisches Engagement unterstützt die Viessmann Generations Group Unternehmer und Initiativen, die sich einigen der drängendsten Herausforderungen der Welt widmen: Vermeidung, Reduzierung und Speicherung von Treibhausgasen; Verbesserung der Luft- und Wasserqualität; Sicherung der Nahrungsmittelversorgung; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden; Förderung von Bildung und Wissenschaft; sowie Verteidigung demokratischer Werte.

Mehr Informationen unter: viessmann.group.

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