Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag im Vergleich zu anderen europäischen Börsen robust gezeigt. Doch auch hierzulande kamen Werte mit viel eingepreister KI-Fantasie deutlich unter die Räder. Die defensiven Schwergewichte bescherten dem Markt jedoch am Ende ein kleines Plus. Eine von den asiatischen Börsen ausgehende Korrektur bei Profiteuren des KI-Megatrends sorgte im Technologiebereich für Katerstimmung. Die Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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