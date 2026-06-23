Berlin - Jörg Rocholl, Mitglied der Rentenkommission und Präsident der Berliner Wirtschaftshochschule ESMT, rechnet mit einer zügigen politischen Umsetzung der Reformvorschläge. "Ich bin nach den heutigen Äußerungen von Herrn Merz und Frau Bas zuversichtlich, dass diese Änderungen sehr schnell kommen werden", sagte Rocholl den Sendern RTL und ntv.



Einzelne Punkte würden mehr Vorlaufzeit benötigen, etwa die geplante Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. "Ich erwarte schon, dass es eine zügige Befassung damit gibt, sodass man auch bald weiß, wann es richtig losgehen kann", so Rocholl. Bei einigen Maßnahmen werde die Umsetzung erst ab 2031 greifen, andere könnten schneller eingeführt werden. Zugleich müsse gewährleistet sein, "dass die Menschen, die betroffen sind, entsprechende Planungssicherheit haben".



Die Vorschläge der Kommission bezeichnete Rocholl als ausgewogenes Gesamtpaket. Über Monate habe die Kommission "sehr intensiv gerungen um die besten Argumente" und unterschiedliche Perspektiven einbezogen. "Ich glaube, es ist ein gutes Paket daraus geworden, das in seiner Gesamtheit überzeugen kann", sagte er. Die Bundesregierung hatte zuvor verkündet, die Empfehlungen der Kommission in Gänze umsetzen zu wollen.





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