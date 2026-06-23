Paris / London / Zürich - Die schwachen asiatischen Börsen haben den EuroStoxx 50 am Dienstag in Mitleidenschaft gezogen. Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz heiss gelaufenen Halbleitertiteln bestimmten das Geschehen. Der Leitindex der Eurozone büsste 1,28 Prozent auf 6.230,55 Punkte ein. Ausserhalb der Eurozone gab der britische FTSE 100 geringfügig auf 10.428,85 Punkte nach. Der Schweizer SMI legte um 0,45 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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