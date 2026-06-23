Amazons Prime Days 2026 laufen seit heute den 23. Juni - ein vorgezogenes Event, das die Aktie in Bewegung halten soll. Doch hier wird es interessant für Anleger: Während der Konzern traditionell seine größte Shopping-Aktion im Juli abhielt, hat Amazon sie bewusst in den Juni vorverlegt. Der Grund ist strategisch brillant. Doch sind die Prime Days überhaupt noch ein Kurskatalysator? Die neue Strategie Die Prime Days 2026 laufen über vier Tage von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de