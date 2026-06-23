Houston - Portugal hat am Dienstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem souveränen 5:0 gegen Usbekistan gewonnen.



Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez bestimmte die Begegnung von Beginn an und setzte den WM-Neuling früh unter Druck. Bereits in der 6. Minute brachte Cristiano Ronaldo die Portugiesen nach einer Hereingabe von Joao Cancelo in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Nuno Mendes mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0.



Usbekistan fand kaum Wege, sich aus der portugiesischen Dominanz zu befreien. Ein vermeintlicher Anschlusstreffer durch Azizjon Ganiev wurde nach einer Videoüberprüfung wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt. Kurz vor der Pause sorgte Ronaldo mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Vorentscheidung (39.).



Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Portugal das Geschehen. Ein Eigentor von Abduqodir Khusanov führte in der 60. Minute zum 4:0.



In der Schlussphase verwaltete Portugal den deutlichen Vorsprung, während Usbekistan nur vereinzelt gefährlich wurde. Eldor Shomurodov vergab die beste Gelegenheit des Außenseiters mit einem Schuss über das Tor (78.).



Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Rafael Leao. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Nelson Semedo den Ball ins Zentrum, wo Leao aus rund 14 Metern direkt abzog und zum 5:0-Endstand traf (87.).



Mit dem klaren Erfolg verschafft sich Portugal eine deutlich bessere Ausgangslage für das abschließende Gruppenspiel, während Usbekistan nach der zweiten Niederlage im Turnierverlauf weiter unter Druck steht.





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