Bei Meta ist aktuell der Wurm drin. Nach dem milliardenschweren Metaverse-Fiasko und dem bisher verhaltenen Anlauf der Smartglasses-Verkäufe unternimmt Mark Zuckerberg offenbar den nächsten Anlauf, sein Imperium zurück auf Kurs zu bringen. Verbraucherschützer dürften darüber jedoch nur den Kopf schütteln.• Mehrere Patzer haben die Meta-Aktie in den vergangenen Monaten stark belastet.• Seit Jahresbeginn hat der Kurs um 13 Prozent nachgegeben. • Meta könnte einen Angriff auf die Prognosemärkte wagen.Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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