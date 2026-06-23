New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.667 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.365 Punkten 1,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.347 Punkten 3,3 Prozent im Minus.



Nachdem die US-Zentralbank in der vergangenen Woche Signale für künftige Leitzinserhöhungen gesendet hat, fragen sich Anleger zunehmend, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen einiger Konzerne tatsächlich auszahlen werden. Vor der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen des Halbleiterunternehmens Micron Technology zeigen sich die Börsen daher nervös. Die Aktie von Micron selbst verlor am Dienstag zweistellig, deutliche Verluste verzeichneten die Papiere weiterer Halbleiterhersteller.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1380 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8787 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.109 US-Dollar gezahlt (-2,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,08 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 77,12 US-Dollar, das waren 78 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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