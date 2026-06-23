Berlin - Wegen einer Störung im Zugfunk kommt es aktuell bundesweit zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Das geht aus Mitteilungen der S-Bahn München, der S-Bahn Berlin und der Eisenbahngesellschaften Metronom und Erixx vom Dienstagabend hervor.
Die S-Bahn München geht von Verspätungen von bis zu 30 Minuten und Teilausfällen im Gesamtnetz aus. Metronom teilte mit, dass aus Sicherheitsgründen alle Züge ihre Fahrt einstellen beziehungsweise den nächstgelegenen Bahnhof anfahren und dort verbleiben müssten. "Von der Störung sind sämtliche Strecken und Zugverbindungen betroffen", hieß es.
Aktuell komme es daher zu hohen Verspätungen, zahlreichen Zugausfällen und kurzfristigen Änderungen im Fahrplan. Derzeit ist laut Metronom noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder regulär aufgenommen werden kann.
Das Eisenbahnunternehmen Erixx rät dazu, derzeit keine Fahrten anzutreten und alternative Reisemöglichkeiten zu nutzen. Es sei am Dienstag keine stabile Wiederaufnahme des Zugverkehrs zu erwarten.
Die Ursache der Funkstörung des Systems GSM-R ist bislang unklar. Eigentlich sollte das System P-GSM bei einem Ausfall von GSM-R die sichere Kommunikation zwischen Zügen und Fahrdienstleitern gewährleisten.
Die S-Bahn München geht von Verspätungen von bis zu 30 Minuten und Teilausfällen im Gesamtnetz aus. Metronom teilte mit, dass aus Sicherheitsgründen alle Züge ihre Fahrt einstellen beziehungsweise den nächstgelegenen Bahnhof anfahren und dort verbleiben müssten. "Von der Störung sind sämtliche Strecken und Zugverbindungen betroffen", hieß es.
Aktuell komme es daher zu hohen Verspätungen, zahlreichen Zugausfällen und kurzfristigen Änderungen im Fahrplan. Derzeit ist laut Metronom noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder regulär aufgenommen werden kann.
Das Eisenbahnunternehmen Erixx rät dazu, derzeit keine Fahrten anzutreten und alternative Reisemöglichkeiten zu nutzen. Es sei am Dienstag keine stabile Wiederaufnahme des Zugverkehrs zu erwarten.
Die Ursache der Funkstörung des Systems GSM-R ist bislang unklar. Eigentlich sollte das System P-GSM bei einem Ausfall von GSM-R die sichere Kommunikation zwischen Zügen und Fahrdienstleitern gewährleisten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur