Boston - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich England und Ghana mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten jedoch keine davon nutzen, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. England dominierte über weite Strecken das Spiel, konnte aber die gut organisierte Abwehr der Ghanaer nicht überwinden.



Die erste Halbzeit war geprägt von einem hohen Ballbesitzanteil der Engländer, die jedoch kaum zu klaren Torchancen kamen. Ghana verteidigte geschickt und setzte auf schnelle Konter. Die beste Möglichkeit für England ergab sich kurz vor der Halbzeit, als Kane im Strafraum zum Abschluss kam, sein Schuss jedoch von der ghanaischen Abwehr geblockt wurde.



In der zweiten Halbzeit erhöhte England den Druck und kam durch Kane und Saka zu weiteren Chancen, die jedoch auch nicht zu etwas Zählbarem führten. Ghana blieb durch Konter gefährlich und hätte beinahe durch Adu die Führung erzielt, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.



Am Ende blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. England verpasste die Chance, sich vorzeitig den Gruppensieg zu sichern, während Ghana mit dem Punktgewinn eher zufrieden sein kann. Beide Teams haben nun die Möglichkeit, im letzten Gruppenspiel das Weiterkommen in die K.O.-Phase perfekt zu machen.





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