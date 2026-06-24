StorageGRID 12.1 bietet einen Durchsatz von bis zu 12 TB/s und enorme Skalierbarkeit für KI-Workloads

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute die Veröffentlichung von StorageGRID 12.1 bekannt, das Kunden dabei unterstützen soll, KI- und andere moderne Workloads mithilfe eines föderierten globalen Namensraums zu skalieren. Die neuen Funktionen verbessern den Zugriff auf Daten sowie deren Verarbeitung und Verwaltung in verteilten Umgebungen, um KI-Datenpipelines, Data Lakes und moderne objektbasierte Anwendungen zu unterstützen.

Unternehmen sehen sich mit einem rasanten Anstieg unstrukturierter Daten konfrontiert, die für KI-Anwendungen benötigt werden, und müssen diese Daten gleichzeitig in zunehmend verteilten Hybridumgebungen verwalten. In seinem Bericht "Object Storage Solutions Landscape, Q1 2026" stellt Forrester fest, dass der Aufstieg der generativen KI den Objektspeicher weiter in Richtung einer KI-optimierten Datenplattform vorangetrieben hat über seine bisherigen Einsatzbereiche hinaus, in denen er Unternehmensdatenstrategien mit skalierbarem, langlebigem Speicher für unstrukturierte Daten, Medien und Backups unterstützte. Die Neuerungen bei NetApp StorageGRID ermöglichen es Unternehmen, ihre Objektdaten für diese neuen Anwendungsfälle zu nutzen dank neuer Funktionen, die den Betrieb vereinfachen, die Leistung verbessern und die Kosten für datenintensive Workloads wie KI senken.

"Da Unternehmen darum wetteifern, die rasch wachsenden und verteilten Mengen unstrukturierter Daten in Erkenntnisse und Maßnahmen umzuwandeln, benötigen sie eine Infrastruktur, die Daten intelligent, zugänglich und für KI bereit macht", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager, Platform bei NetApp. "Mit StorageGRID 12.1 erweitert NetApp die Leistungsfähigkeit unserer Datenplattform und bietet Kunden einen weltweit einheitlichen Namensraum, mit dem sie Daten in großem Maßstab verwalten, KI- und Analyse-Workloads beschleunigen und mehr Wert aus ihren Daten schöpfen können unabhängig davon, wo sich diese befinden."

StorageGRID 12.1 ermöglicht es Unternehmen, KI- und moderne Workloads über weltweit verteilte Umgebungen hinweg zu skalieren mit neuen Funktionen wie:

Globaler verbundener Namensraum : Dank der Einführung föderierter Namensräume können Kunden nun in großem Maßstab arbeiten, ohne Anwendungen oder Arbeitsabläufe neu gestalten zu müssen. Verbundene Namensräume ermöglichen die Verwaltung mehrerer weltweit verteilter StorageGRID-Systeme, die in einem einzigen Namensraum auf bis zu 10 Exabyte skaliert werden können.

: Dank der Einführung föderierter Namensräume können Kunden nun in großem Maßstab arbeiten, ohne Anwendungen oder Arbeitsabläufe neu gestalten zu müssen. Verbundene Namensräume ermöglichen die Verwaltung mehrerer weltweit verteilter StorageGRID-Systeme, die in einem einzigen Namensraum auf bis zu 10 Exabyte skaliert werden können. Umfassende Verbesserungen bei Leistung, Effizienz und Datenmanagement : StorageGRID 12.1 unterstützt Kunden dabei, ihre Rechenkosten zu senken und die Effizienz moderner Workloads zu steigern. Je nach Workload und Objektgröße bietet die Version im Vergleich zu 12.0 einen um bis zu 400 Prozent höheren Durchsatz. Dank der Leistungssteigerungen kann StorageGRID nun einen Durchsatz von bis zu 12 TB/s für AI Factories bereitstellen. Dank Batch-Vorgängen können Kunden auf einfache Weise Vorgänge an Milliarden von Objekten ausführen. Dank neuer Funktionen können KI-Agenten Änderungen an Object-Storage-Buckets seit dem letzten Scan problemlos nachverfolgen, wodurch sich die Möglichkeiten zum Aufbau umfassender KI-Datenpipelines verbessern.

: StorageGRID 12.1 unterstützt Kunden dabei, ihre Rechenkosten zu senken und die Effizienz moderner Workloads zu steigern. Je nach Workload und Objektgröße bietet die Version im Vergleich zu 12.0 einen um bis zu 400 Prozent höheren Durchsatz. Dank der Leistungssteigerungen kann StorageGRID nun einen Durchsatz von bis zu 12 TB/s für AI Factories bereitstellen. Dank Batch-Vorgängen können Kunden auf einfache Weise Vorgänge an Milliarden von Objekten ausführen. Dank neuer Funktionen können KI-Agenten Änderungen an Object-Storage-Buckets seit dem letzten Scan problemlos nachverfolgen, wodurch sich die Möglichkeiten zum Aufbau umfassender KI-Datenpipelines verbessern. Erweiterte Sicherheits- und Governance-Funktionen: Strengere Kontrollen in regulierten Umgebungen tragen dazu bei, dass Kunden Innovationen beschleunigen und gleichzeitig ihre Daten durch eine Überprüfung durch mehrere Administratoren schützen können.

Forrester würdigte NetApp als einen der führenden Anbieter von Objektspeicherlösungen und ernannte das Unternehmen zum Leader in der Studie The Forrester Wave: Object Storage Solutions, Q2 2026. Dem Bericht zufolge "verfügt NetApp über eine überzeugende Vision einer Unternehmensdateninfrastruktur, die für Hybrid-, Multicloud- und souveräne Anwendungsfälle optimiert ist", und eignet sich "hervorragend für große Unternehmen, die verteilte, regulierte Objektbestände verwalten und dabei ein Gleichgewicht zwischen Governance und hybrider Konsistenz einerseits und dem Bedarf an KI-nativen Speicherdiensten andererseits herstellen möchten." Dies ist die erste "Wave"-Bewertung von Forrester zum Markt für Objektspeicher.

Zusätzliche Ressourcen

StorageGRID Optimize Your Data with Modern Object Storage

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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