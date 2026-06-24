GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen mit Spezialisierung auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte, ist offiziell eine strategische Partnerschaft mit der Qt Group eingegangen einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Software-Design, -Entwicklung und -Qualitätssicherung. Auf Basis der Hochleistungs-MCU-Serie GD32H7 werden die beiden Unternehmen gemeinsam Embedded-GUI-Lösungen optimieren und weiterentwickeln, damit Entwickler intuitivere, visuell ansprechendere und reaktionsschnellere Benutzererlebnisse schaffen können. Diese Zusammenarbeit erweitert die Ökosystemstrategie von GigaDevice auf dem Gebiet hochentwickelter Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und schafft eine solide Grundlage für kommende Innovationen in den Bereichen intelligente Industrielösungen, Energiespeichersysteme, Smart-Home-Geräte und Unterhaltungselektronik.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260623417008/de/

GigaDevice and Qt Group Announce Global Partnership to Advance the Embedded GUI Ecosystem

Da sich das Internet der Dinge (IoT), die industrielle Automatisierung, die Energiespeicherung und intelligente Geräte stetig weiterentwickeln, steigt die Nachfrage nach intuitiven, visuell ansprechenden und reaktionsschnellen Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sprunghaft an. Die Mikrocontroller der GD32H7-Serie von GigaDevice bieten eine hohe Rechenleistung, erweiterte Grafikunterstützung und Zuverlässigkeit für den industriellen Einsatz und stellen somit eine ideale Plattform für HMI-Anwendungen der nächsten Generation dar. Das Qt for MCUs-Framework der Qt Group, das für seine effiziente plattformübergreifende Entwicklungsumgebung, seine leistungsstarke grafische Darstellung und seine umfassende Bibliothek an UI-Komponenten bekannt ist, wird weltweit in zahlreichen Anwendungen eingesetzt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden GigaDevice und die Qt Group in drei Schlüsselbereichen zusammenarbeiten. Die Unternehmen werden Qt for MCUs auf der GD32H7-Plattform gemeinsam optimieren und validieren, um die Systemleistung und die Entwicklungseffizienz zu maximieren. Zudem werden sie Referenzdesigns, Software-Frameworks und Leitfäden mit Best Practices für bestimmte Anwendungssegmente entwickeln, um Entwicklern dabei zu helfen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Über technische Schulungen, Engagement in der Community, gemeinsame Marketinginitiativen und Programme zur Kundenaktivierung verfolgen die Unternehmen das Ziel, das Entwicklerökosystem weiter auszubauen.

"Bei GigaDevice stand der Aufbau eines umfassenden MCU-Ökosystems von Anfang an im Zentrum unserer Strategie", erklärt Vincent Li, Senior Vice President bei GigaDevice und General Manager des Geschäftsbereichs MCU. "Die technische Expertise der Qt Group und ihre starke Präsenz in der Entwicklergemeinschaft für Embedded-GUIs passen hervorragend zu unserer Ausrichtung, Premium-Kunden zu bedienen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte weiter zu steigern. Diese Partnerschaft vereint die Hardware-Stärken der GD32H7-Serie mit den Softwarefähigkeiten von Qt for MCUs. Entwicklungsteams erhalten so eine integrierte Plattform, die Endkunden dabei unterstützt, schneller differenzierte Produkterlebnisse auf den Markt zu bringen."

"Entwickler von Embedded-Systemen für fortschrittliche HMI-Produkte stehen regelmäßig vor derselben Herausforderung: Es dauert oft lange, einen Grafik-Stack auf neuer Hardware performant zum Laufen zu bringen, bevor die eigentliche Arbeit an der Benutzeroberfläche beginnen kann", betont Michele Rossi, Director, Qt for MCUs Product Management bei der Qt Group. "Bei unserer Zusammenarbeit mit GigaDevice auf der GD32H7-Plattform geht es darum, genau diesen Engpass zu beseitigen. Qt for MCUs hat sich bereits auf anspruchsvollen Hardwareplattformen in den Bereichen Automotive, Industrie und Consumer Electronics weltweit bewährt. Mit dieser Partnerschaft erweitern wir diese Erfolgsgeschichte auf eine der derzeit am schnellsten wachsenden MCU-Plattformen am Markt."

Die Partnerschaft zwischen GigaDevice und der Qt Group stellt einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des Embedded-Software- und Hardware-Ökosystems dar. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen Kunden weltweit ein stärker integriertes Entwicklungsumfeld und ein umfassenderes Lösungsportfolio bieten.

*GigaDevice, GD32 und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Alle anderen Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260623417008/de/

Contacts:

marcom@gigadevice.com